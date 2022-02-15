14 февраля в Узбекистане было подтверждено 302 случая коронавируса (в предыдущий день — 322) и 57 случаев пневмонии (61), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Снижение статистики идёт шестой день подряд.

Общее количество случаев COVID-19, официально зарегистрированных с начала пандемии, превысило 234 тысячи.

Число новых случаев в Ташкенте составило 152 (днём ранее — 122), в Ташкентской области — 54 (56). В других регионах показатели значительно ниже.

В течение дня отмечено 3 случая смерти от последствий коронавируса. Общее число официально зарегистрированных умерших составляет 1607.