Посольство Узбекистана в Киеве через свою Telegram-группу для соотечественников обратилось к согражданам, находящимся на территории Украины, сообщило ИА «Дунё».

«Посольство находится в постоянном контакте с украинскими государственными органами, дипломатическим корпусом и нашими соотечественниками», — говорится в обращении.

В дипломатической миссии призвали сограждан «не распространять непроверенную, фейковую информацию и не паниковать».

«При возникновении вопросов обращайтесь в посольство по электронной почте (embassy@uzbekistan.org.ua) и телефонам (+38 044 5015000, +38 044 5014182) или по Telegram-адресам дипломатов (в сообщении ИА „Дунё“ не приводятся — прим. ред.)», — призвали в посольстве.

Дипмиссия также информирует, что авиакомпания Uzbekistan Airways регулярно выполняет рейсы в Киев и заинтересованные граждане могут вернуться в Ташкент.

Обращение посольства Узбекистана в Киеве прозвучало на фоне призыва более трех десятков стран, в том числе США, Великобритании, Германии и других стран Евросоюза, а также ОАЭ, Канады и Австралии, к своим гражданам покинуть Украину в ближайшее время в интересах безопасности в связи с угрозой вторжения России.