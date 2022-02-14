Рациональное распоряжение финансами — одно из важных умений в жизни человека, которому нужно обучать с самого детства. Новое приложение CLICK Start даст возможность ребенку совершать самостоятельные покупки, учиться контролировать свой бюджет. Родителям приложение подарит удобство и уверенность, что ребенок совершает только разумные траты, не потеряет свои карманные деньги и даже если родитель забыл их дать, поможет быстро перевести ребенку нужную сумму.

Возможности CLICK Start

Первым преимуществом CLICK Start является то, что для использования приложения не нужно открывать новую банковскую карту. Все, что нужно сделать — это просто зарегистрироваться. CLICK-кошелек будет создан автоматически. Сразу после регистрации в приложении ребенку будет предоставлена возможность получать переводы на свой кошелек и тратить их по своему усмотрению. К примеру, он сам сможет оплачивать счета в кафе, в игровых центрах, делать покупки в магазинах, оплачивать услуги мобильной связи и проезд. К оплате доступны все сервисы, подключенные к CLICK. Интерфейс же приложения выполнен в современном, молодежном стиле и точно придется по душе ребенку.

Безопасность

Несмотря на то что в приложении имеется возможность приобретать товары в продуктовых магазинах и крупных супермаркетах, в CLICK Start заблокирована возможность оплаты в специализированных магазинах алкогольной и табачной продукции.

Кешбэк

Приложение CLICK Start не только удобное в использовании, но и выгодное. Так же, как и в CLICK Evolution, в CLICK Start доступна программа стандартного кэшбека (до 2%) и «Большой Кешбэк». А это значит, что можно получать до 30% кешбэка обратно на CLICK-кошелек. Этой приятной функцией можно пользоваться и в приложении CLICK Evolution.

Финансовое воспитание ребенка — одна из важных задач, стоящих перед родителями. Ведь именно умение правильно распоряжаться финансами учит детей самостоятельности и создает фундамент для их будущей успешной жизни. Доверяя ребенку возможность самостоятельно распределять личные финансы, родители помогают ему ощутить свою значимость и взращивают в нем самостоятельную личность.

Дать возможность своему ребенку быть самостоятельным в безопасных условиях можно вместе с CLICK Start.

Тестовая версия приложения CLICK Start уже доступна для скачивания в Google Play и App Store.

Сайт: click.uz.

На правах рекламы.