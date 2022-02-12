СП ООО Asia Trans Gas (ATG), созданное в соответствии с законодательством Узбекистана при равном долевом участии компании TapLine и с узбекской стороны АО «Узбекнефтегаз», было зарегистрировано в Ташкенте 30 января 2008 года. ATG, как субъект строительства и эксплуатации газопровода «Узбекистан-Китай» (узбекский участок газопровода «Центральная Азия — Китай»), отвечает за строительство и эксплуатацию трех ниток газопровода, а также управление магистральным газопроводом после ввода в эксплуатацию.

ATG успешно осуществляет свою деятельность 14 лет. При всесторонней поддержке руководства обеих стран, китайские и узбекские специалисты осуществляют тесное сотрудничество и взаимодействие. Серьезный научный подход и коллективная сознательность помогли безопасно, качественно и эффективно завершить все строительные работы. Магистральный газопровод «Узбекистан — Китай» играет важную роль в развитии экономик Китая и Узбекистана, являясь импульсом укрепления региональной стабильности и развития стран вдоль трассы газопровода. Проект стал отличным образцом реализации инициативы «Один пояс — один путь» и стратегии «Взаимной связи и доступа».



генеральный директор ATG Лю Чжигуан

Проект газопровода «Центральная Азия — Китай» был выбран в качестве одного из 15 примеров практики международного сотрудничества в области энергетики в рамках инициативы «Один пояс — один путь» на второй встрече министров энергетики стран, поддержавших данную концепцию, состоявшейся в Циндао 18 октября 2021 года под девизом «Рука об руку на пути к более экологичному и более инклюзивному энергетическому будущему».

В январе 2022 года исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Узбекистаном. С этого момента обе страны достигли всестороннего прогресса во взаимном политическом доверии, сотрудничестве и стратегической координации, продолжая достигать плодотворных результатов в практическом сотрудничестве в различных областях.

Флагманский проект узбекско-китайского энергетического сотрудничества, реализуемый СП ООО Asia Trans Gas, суммарно транспортировал природный газ в объеме около 365 млрд куб. м. Компания ATG обеспечила долгосрочную занятость и постоянные рабочие места для 650 человек и более 1000 рабочих мест косвенной занятости.



первый заместитель Генерального директора ATG Собир Латипов

Газопровод «Узбекистан-Китай» — это не только взаимовыгодный масштабный проект, но и мост дружбы для укрепления взаимного доверия между Китаем и Узбекистаном. В сентябре 2021 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил стратегию развития «Новый Узбекистан», которая охватывает концепцию сохранения мира и стабильности в стране, укрепления атмосферы дружбы и согласия между гражданами и нациями, дальнейшего развития духовного мира народа, повышения авторитета и имиджа страны на международной арене и другие важные инициативы, которые будут иметь большое значение в качестве руководства для развития Узбекистана в ближайшие пять лет и далее. Проект газопровода «Узбекистан-Китай» будет тесно связан со стратегией развития «Нового Узбекистана» и заложит прочную основу для продвижения энергетического сотрудничества между Китаем и Узбекистаном в рамках построения экономического пояса Шелкового пути на более высоком уровне и в более широком пространстве.

По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Узбекистаном ATG еще раз заверяет в своей готовности продолжать работать вместе с друзьями из различных кругов Узбекистана для реализации важного консенсуса, достигнутого председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым для достижения новых результатов сотрудничества между Китаем и Узбекистаном в рамках «Один пояс — один путь», внесения вклада в стратегию развития «Нового Узбекистана» и содействия дальнейшим достижениям во всестороннем стратегическом партнерстве между странами.

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