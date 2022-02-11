На северные районы Узбекистана в пятницу начнется вторжение влажной и прохладной воздушной массы с районов Северного Кавказа, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Завтра вторжение охватит всю территорию страны. По всему Узбекистану, исключая северные районы, ожидаются осадки — дождь и снег. Температура ночью и днем — +2…+7 градусов. Местами ожидается усиление ветра до 17−22 м/с, в отдельных районах — с пыльным поземком.

В воскресенье лишь по Каракалпакстану местами возможен небольшой снег, по остальной территории осадков не ожидается. Температура воздуха составит ночью −2…+3 градуса, днем +5…+10. По северу прогнозируется усиление ветра до 17−22 м/с, возможны порывы до 25−28 м/с. Местами возможен туман.

По предгорным и горным районам Узбекистана 12 февраля пройдут осадки в виде дождя и снега, местами сильные. С 11 по 13 февраля по горным районам лавиноопасно.

Узгидромет также распространил экстренную информацию о резком ухудшении погоды в начале новой недели. Вторжение на территорию Узбекистана холодной и влажной воздушной массы с районов южного Урала через Западный Казахстан начнется 13−15 февраля, после чего, 15−17 февраля, ожидается понижение ночной температуры до −4…−7 градусов.

Карта температуры воздуха на утро 15 февраля. Источник: Узгидромет



Возможно усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком, до 17−22 м/с, с порывами до 25−28 м/с.

В понедельник, 14 февраля, местами по Узбекистану пройдут дождь и снег. В горах 14 февраля также снег, возможен сильный.