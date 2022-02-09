Остается всего лишь два дня до окончания грандиозной акции «Миллионы на мечту» от мобильного оператора Mobiuz. Стартовавшая 15 ноября 2021 года акция дает абонентам возможность выиграть 20 денежных призов от 5 млн до 300 млн сумов.

Для участия достаточно подключиться на любой тарифный план компании для физических лиц с абонентской платой от 30 тысяч сумов в месяц. После подключения абонент получает первый шанс на выигрыш.

Чтобы копить и увеличивать шансы, необходимо активировать акционный интернет-пакет на 5000 МБ (*2022#). Эта возможность доступна всем абонентам оператора на тарифных планах компании для физических лиц (кроме тарифов для туристов).

«Mobiuz продолжает традицию проведения крупных акций и розыгрышей. За последние три года 151 абонент нашей компании выиграл в общей сложности свыше 2,5 млрд сумов, а также 15 автомобилей. В этом году общий призовой фонд составляет 980 млн сумов. Тем самым мы даем возможность претендовать на выигрыш крупных денежных призов, наряду с использованием услуг мобильной связи», — отметила заместитель генерального директора Mobiuz по маркетингу и продажам Лола Филатова.

Розыгрыш призов по акции «Миллионы на мечту» состоится в конце февраля. Шесть случайных абонентов могут выиграть по 5 млн сумов, пятеро — по 10 млн сумов, четыре абонента — по 50 млн сумов, еще четыре — по 100 млн сумов. Также будет выявлен обладатель главного приза в 300 млн сумов.

Абоненты-участники могут проверять количество накопленных шансов через USSD-команду *161#. Каждому шансу компания присвоит ID-код и накануне финального розыгрыша направит каждому участнику SMS-оповещение с соответствующей информацией. Для выявления победителей будет использован один из популярных онлайн генераторов случайных чисел.

14 февраля на местах также состоится награждение промежуточных победителей акции «Миллионы на мечту». Это четыре счастливых абонента Mobiuz из Каракалпакстана, Ташкента, Кашкадарьинской и Хорезмской областей, которые в канун Нового года выиграли путевки в Дубай.

Актуальная информация об акции «Миллионы на мечту», а также онлайн трансляция финального розыгрыша будет доступна в официальном Telegram-канале Mobiuz.

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