Прокуратура Андижанской области расследует финансовые нарушения в Андижанском городском отделении народного образования. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В пресс-службе Министерства народного образования заявили, что в ходе проверки в Андижанском горОНО служба внутреннего аудита МНО совместно со Счётной палатой выявила финансовые нарушения более чем на 43 млрд сумов в 2020—2021 годах.

Проверка Министерства финансов за период с 1 ноября 2018 года по 1 ноября 2020 года показала, что должностные лица отделения получили из банка наличными 33,8 млрд сумов сверх зарплаты работников.

Собранные материалы были направлены в Генпрокуратуру для правовой экспертизы.

По данным Kun.uz, выявленная сумма в ходе следствия финансовых нарушений выросла до 57 млрд сумов, а бывшая заведующая отделением Сунбула Эралиева и действующий глава ОНО Нуриддин Базаров заключены под стражу. Всего к следствию привлечены около 40 человек.

Сунбула Эралиева, возглавлявшая горОНО с декабря 2019 года до 13 июня 2020 года, уже оказывалась в центре скандала летом 2020 года. В сети распространилась аудиозапись, на которой она оскорбляет директоров школ Андижана. Тогда прокуратура начала проверку по делу, но об итогах ничего не сообщалось.

Напомним, госфинконтроль при Минфине за девять месяцев 2021 года выявил финансовые нарушения в расходовании бюджетных средств на 728,8 млрд сумов, что почти в 6 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.