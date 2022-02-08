Специалисты Департамента цифрового развития хокимията Ташкента провели исследование о многоэтажных жилых домах в городе. Проект стал частью интерактивной карты возраста столичных зданий Age Tashkent. «Газета.uz» писала о нём на днях.

Согласно данным исследования, ещё в 1950-х годах город сдавал в эксплуатацию около 100 многоквартирных домов в год. После сильного землетрясения в 1966 году всего за год при помощи других республик Советского Союза в Ташкенте было построено более 600 многоквартирных домов.

С тех пор показатели упали, но строительство не утихало вплоть до 2000-х. Строительство снова пошло в рост с 2015 года, в 2019 году в городе появилось 463 новых дома, затем статистика снизилась.

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Количество построенных домов по годам.

С течением времени менялся подход к выбору строительных материалов. Это связано и со срочностью работ, и с экономической ситуацией. Например, в 1966 году, в связи с тем, что перед городом стояла задача строить быстро и много, в ход шло дерево. Этот строительный материал почти не применялся ни до, ни после этого года.





Материалы, используемые при строительстве многоэтажек.

С конца 1960-х до 2000-х в строительстве многоэтажек бетон использовался значительно чаще жжёного кирпича. С 2018 года начали использовать железобетонные панели. Это обусловлено увеличением этажности и масштабов зданий.

Что касается количества построенных жилых домов, то несмотря на ускоренные темпы, Ташкент не достиг показателей 1966 года. В 2019 году в столице было построено 463 многоквартирных дома. При этом площадь вводимого жилья выросла. Если в 1966 году было сдано 880 тысяч кв. м в 623 домах, то в 2019-м — 826 тысяч кв. м в 463 домах.





Вводимая жилплощадь по годам.

В среднем с 1960-х годов многоквартирные дома Ташкента ежегодно пополняют жилую площадь города примерно на 300 тысяч кв. м. Лишь с 2004 по 2008 годы строительство почти полностью приостановилось. Это было настоящее затишье в строительстве многоэтажных домов.

В 2020 году в столице резко выросла этажность строящихся зданий. Ранее в Ташкенте насчитывалось лишь около 30 жилых домов высотой более 12 этажей.





Этажность домов.

С 1950 по 1966 год подавляющее количество строящихся многоквартирных домов были двухэтажными. До начала 1980-х в городе в основном воздвигались четырёхэтажные дома. С 1980-х эстафету перехватили «пятиэтажки», стали появляться первые девятиэтажные дома.

Территория Ташкента с 1917 года выросла в три раза — с менее 15 тысяч га до почти 44 тысяч га.