Прокуратура Джизакской области сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Бахмальского района Джизакской области В. К. (1969 года рождения), который «оскорблял президента в интернете».

По данным ведомства, мужчина создал аккаунт в Youtube и страницу в Facebook, где под сокращённым именем V.K публиковал различные видеозаписи и выходил в прямой эфир.

«В своих выступлениях он неверно толковал широкой общественности реформы, проводимые под руководством президента, оскорблял президента и распространял информацию, унижающую и порочащую имидж главы государства, тем самым оклеветал его», — говорится в заявлении прокуратуры.

По данному факту Управление Службы государственной безопасности по Джизакской области возбудило уголовное дело по части 3 статьи 158 (публичное оскорбление или клевета в отношении президента Узбекистана, а равно с использованием печати или иных СМИ, сетей телекоммуникаций или всемирной информационной сети Интернет / наказывается исправительными работами до 3 лет или ограничением свободы от 2 до 5 лет либо лишением свободы до 5 лет.) Уголовного кодекса. Ведётся следствие.

«Газета.uz» сообщала, что наказание за оскорбление президента в интернете было введено только в конце март.