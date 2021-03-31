В Уголовный кодекс Узбекистана внесена поправка, устанавливающая ответственность за публичное оскорбление или клевету в отношении президента страны с использованием сетей телекоммуникаций или интернета. Закон об этом 30 марта подписал президент Шавкат Мирзиёев. Документ был принят Законодательной палатой Олий Мажлиса 4 марта и одобрен Сенатом 12 марта.

Обновлённая часть 3 статьи 158 УК («Посягательства на Президента Республики Узбекистан») теперь звучит так (жирным выделено дополнение):

«Публичное оскорбление или клевета в отношении Президента Республики Узбекистан, а равно с использованием печати или иных средств массовой информации, сетей телекоммуникаций или всемирной информационной сети Интернет, наказывается исправительными работами до 3 лет или ограничением свободы от 2 до 5 лет либо лишением свободы до 5 лет».

Изменение вступило в силу с 31 марта 2021 года.