Инвестиции в коммерческую недвижимость считаются одним из безопасных и быстрых способов приумножить капитал. Именно поэтому в настоящее время в Ташкенте наблюдается повышенный спрос на торговые помещения в перспективной локации.

Учитывая данную ситуацию и обращения предпринимателей, индустриальный бизнес-парк Tashkent INDEX объявил о старте продаж магазинов в новых одноэтажных блоках с 7 февраля.





Новые магазины расположатся у центрального въезда в Tashkent INDEX и станут первой точкой притяжения посетителей комплекса. Всего в новой коммерческой зоне будет доступно более 300 помещений площадью от 15 до 30 кв. м. Здесь можно разместить магазины по продаже спортивных товаров и детских игрушек. Также доступны универсальные площади для торговли любыми видами товаров — от продуктов питания и одежды до бытовой техники и домашних принадлежностей.





Старт новой фазы продаж в Tashkent INDEX — это подходящий момент для приобретения собственного магазина на максимально выгодных и гибких условиях. Покупка коммерческой недвижимости на старте продаж обеспечит быструю окупаемость инвестиций.





О проекте Tashkent INDEX

Проект Tashkent INDEX быстро завоевал популярность в деловых кругах. Предприниматели по достоинству оценили удобства нового индустриального бизнес-парка. Ведь здесь возводится целый мини-город для максимально комфортного и эффективного ведения бизнеса. На площади 71 га расположатся производственные помещения и магазины, логистический центр для экспортно-импортных операций, гостиница, рестораны и фудкорты, станции общественного и междугороднего транспорта, а также ряд других объектов.





Получить подробную информацию о перспективах ведения бизнеса и условиях приобретения магазинов в Tashkent INDEX можно в офисе продаж и по телефону информационного центра: (+998) 55−900−99−99.

Офис продаж работает с 9:00 до 19:00 без выходных.

Адрес: Янгихаётский р-н, пересечение ул. Янги Сергели и Кипчок.

Ориентир: Сергелийская ярмарка.

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