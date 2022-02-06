Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

«С большой тревогой и беспокойством воспринял весть о том, что Вы, мой дорогой брат, и Ваша супруга Ее Превосходительство госпожа Эмине заболели коронавирусом», — говорится в послании.

Глава государства выразил уверенность, что президент Турции и его супруга в скором времени успешно справятся с болезнью и выздоровеют. Он «пожелал им крепкого здоровья, неиссякаемых сил и новых успехов», отметил Шерзод Асадов.