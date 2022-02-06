Сотрудники таможенных органов предотвратили попытки незаконного перемещения через границу Узбекистана огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета.

При проверке автомобиля Toyota Land Cruiser на территории приграничного таможенного поста «Гишткуприк» в Ташкентской области были обнаружены пневматический пистолет, два газовых баллона к нему и 310 пуль.

Фото: customs.uz.

Другой случай был выявлен при досмотре автомобиля на приграничном таможенном посту «С. Наджимов» в Ташкентской области. Внутри пылесоса в багажнике автомобиля обнаружены пневматический пистолет и 243 единицы пуль для пневматики.

Фото: customs.uz.

Ещё один случай выявлен в аэропорту Ферганы. «Внимание таможенников привлекло беспокойное поведение гражданина Д. Ж., пересекавшего таможенную границу через „зелёный“ коридор. В результате проведенного углубленного таможенного контроля выяснилось, что в багаже пассажира находились сокрытые от таможенного контроля два охотничьих ружья 12-го калибра», — говорится в сообщении.

По выявленным фактам правонарушений ведутся таможенные проверки и следственные действия.