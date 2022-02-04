Махалли Ташкента включены в предварительный список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, сообщила заместитель председателя попечительского совета Фонда поддержки и развития масс-медиа Саида Мирзиёева, назвав это историческим событием мирового масштаба.

«Первые шаги по сохранению культурных пластов махаллей Старого города были сделаны ещё в 2019 году, когда появился проект „Махалля: урбанистическая и провинциальная жизнь“, который был представлен на Венецианской архитектурной биеннале», — напомнила она.

«Наша махалля была воспринята международными экспертами как способ возрождения эко-архитектуры, метод сохранения современных городов от массовой урбанизации, а также сохранения социальных ценностей и общности», — добавила Саида Мирзиёева.

«Разумеется, никакие инвестиционные строительные проекты на этой территории невозможны», — подчеркнула она. Саида Мирзиёева поблагодарила всех, кто искренне переживает «за судьбу сердца Ташкента, древнюю улицу Заркайнар» — общественных деятелей, активистов, журналистов и блогеров, а также ЮНЕСКО за поддержку проекта по сохранению махалли и её дальнейшему включению список Всемирного природного и культурного наследия.

«Будем продолжать научную и реставрационную работу в этом направлении, рассчитывая на ответственность и осознанный подход общественности к вопросу сохранения махалли», — заключила она.

Напомним, в конце января президенту Шавкату Мирзиёеву был представлен проект реновации улицы Заркайнар в Старом городе Ташкента. Инициатор проекта, компания Mimar Group, предложила создать там туристический центр «с сохранением духа Старого города».

С критикой этого проекта выступили общественные деятели. Основатель и руководитель галереи Human House Лола Сайфи написала в Facebook:

«Если улицу Заркайнар сделают по проекту, описанному в публикации, то её убьют. […] В прошлом году я уже лично объясняла нашему уважаемому хокиму города и директору Mimar, что этот проект так делать нельзя. И мне повезло, тогда эта история дошла до президента. И Жахонгир Абидович [Артыкходжаев] лично мне позвонил и сказал, что я его неправильно поняла и он совсем не хотел ломать дома. Он просто хотел сделать «красивые дома» вместо старых. «Вам какого века нужны дома, Лола-опа? Мы построим любого века, которого хотите. 17? 18? Какой? Мы тогда проговорили 1,5 часа. Мне показалось, что человек понял. Но он не понял и через год пытается тоже самое, только в профиль».

«Понимаю, что сейчас дома в Старом городе находятся не в лучшем состоянии. Но я и мои коллеги знают, как восстановить его без ущерба для его исторической ценности. Я сейчас получается, что мы стесняемся старых родителей и их болезней, хотим их убить и найти себе новых помоложе и покраше», — подчеркнула Лола Сайфи.

«За 57 млн (реновация улицы Заркайнар по проекту Mimar Group оценивается в 58,5 млн долларов — ред.) можно не одну улицу, а всю территорию Старого города грамотно реконструировать и превратить в привлекательнейшее место. И у нас все для этого есть — и архитекторы, и археологи, и историки, и этнографы, и художники, и краеведы, и ремесленники, и журналисты», — заключила она.

Президент обсерватории культурного наследия Alerte Héritage Борис Чухович назвал инициативу «новым проектом насилия над Старым городом». Он отметил, что, декларируя «сохранение духа Старого города», авторы имитируют старину и придают ей «экзотически южную ауру, но не себзарскую, а скорее средиземноморскую».

Кроме того, он охарактеризовал концепцию проекта как «"заповедник», в котором Старый город был бы выставлен в качестве экзотического туристического объекта".

«В очередной раз авторы демонстрируют безразличие к потребностям населения района, подвергающемуся „реновации“ (на самом деле — перестройке). Для них важно удалить с Зайкайнара потомственных жителей, чтобы устроить здесь „театр узбекской жизни“. Видимо, не обойдется без восковых персонажей или играющих их актеров», — предположил Борис Чухович.