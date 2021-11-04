«Махалля: урбанистическая и провинциальная жизнь» — дебютный проект национального павильона Узбекистана на 17-й Венецианской архитектурной биеннале. Выставка открылась 22 мая и завершится 21 ноября.

Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистана привлёк в качестве кураторов национального павильона швейцарских архитекторов и исследователей Эмануэля Криста и Кристофа Гантейбейна. Эксперты проанализировали 10 исторических и современных махаллей Ташкента, в числе которых «Хастимом», «Куштут», «Гузарбоши», «Бог Куча» и другие.

Эксперты отметили, что в современном мире архитекторы уделяют внимание не только строительным технологиям, но и вопросам устойчивого развития и экологии. Градостроители пытаются найти решения проектирования инклюзивных пространств для всех культур и полов. Малоэтажная застройка махаллей — одно из таких решений, так как высотные здания отдаляют каждого отдельного человека от социума. Если первые позволяют меньше беспокоиться за детей, отпуская их на улицу, и больше доверять соседям, то вторые разрывают эти связи.

Эмануэль Крист отметил, что одна из самых удивительных особенностей традиционной узбекской махалли — наличие двора в каждом домовладении при довольно плотной застройке и большой численности населения. Это неизвестный западному миру пример городского фермерства — вопроса, решение которого ищут современные архитекторы и урбанисты.

Присутствие природы, интегрированное в жильё свободное пространство — это урбанистические особенности микроплана махаллей и комбинация свойств, присущих как городу, так и селу, сказал Эмануэль Крист.





Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».

Планы участков позволяют местному населению выращивать различные сельхозкультуры в мегаполисе — но у себя дома, и частично обеспечивать себя провиантом.

Отметим, что близость к земле часто решает вопрос одиночества стариков и сближает старшее поколение с детьми. Хотя это больше проблема многоквартирного жилья, потому как в махаллях люди традиционно живут большими семьями.

Наличие сада, двора и использование строительных материалов из добытого в земле сырья эксперты считают экологичным.

В числе других архитектурных особенностей махалли Эмануэль Крист назвал ориентацию помещений с учётом климатических особенностей и направления ветра. Причём в зависимости от региона эти подходы меняются. Архитектурная структура махаллей Ташкента отличается от кварталов Хивы и Бухары.

Эмануэль Крист отметил, что феноменальность махалли заключается не только в архитектурных решениях, но в махалле как административной единице. Строения разного назначения (многоэтажное и индивидуальное жильё, рынки, бизнес- и торговые центры) и разной эпохи (от конца XIX века до сегодняшних дней) объединены названием махалли.

Глава Фонда развития культуры и искусства Гаянэ Умерова в ходе круглого стола о будущем махалли, состоявшемся 26 октября, отметила, что теперь первостепенная задача фонда — улучшение условий жизни местного населения и сохранение этих махаллей.

Фото: Фонд развития культуры и искусства.

При появлении финансовой возможности местное население исторических жилых кварталах Бухары, Хивы и других городов вносит существенные изменения в архитектуру своего жилья. С одной стороны так утрачивается архитектурное наследие, с другой — люди улучшают условия своей жизни.

«Мы знаем об этих нарушениях, — сказала Гаянэ Умерова. — Но для нас важно сегодня остановиться и понять, как мы будем двигаться дальше… Мы озадачены этой проблемой».

«Для нас как для организации, несущей культурный посыл, и для хокимиятов важно, чтобы люди продолжали жить на этих территориях. Это большая дилемма. И вместе с тем мы считаем, что наша команда специалистов — архитекторы, историки, — подскажет нам, как мы можем совместными усилиями добиться этого», — сказала она.





Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».

Гаянэ Умерова добавила, что архитектура махалли — это лишь часть наследия Узбекистана. Без местного населения, которое является символом гостеприимной культуры страны, это наследие будет утрачено. Поэтому так важно, чтобы люди продолжали жить в махаллях.

«Люди, которые живут в махаллях и каждый день сталкиваются с проблемами канализации, может быть, не хотят там жить. Но если мы предоставим им надлежащие условия, они захотят там жить, потому что это дома их предков», — подчеркнула глава Фонда развития культуры и искусства.