Приобрести строительные материалы, строительную и бытовую технику можно за короткое время и по доступным ценам. Во избежание лишней траты денег и времени iBaza делает выгодное предложение — широкий ассортимент из более 10 тысяч товаров. Воспользовавшись предложением, можно сэкономить деньги и время, купить необходимое по доступным ценам, оплатить после доставки заказа, получить заказ в удобное время, с гарантией качества товара. Не нужно тратить время на поиски нужного магазина и парковочного места для автомобиля.





В Узбекистане сложно найти в одном магазине все товары, необходимые для ремонта — стройматериалы, электрооборудование, бытовую технику, — используя только смартфон, не тратя время и нервы на поход на рынок. Интернет-магазин iBaza предлагает решить эти головоломки с помощью одного смартфона.

iBaza — это удобная возможность для клиентов сэкономить время и деньги.

Узнать больше о товарах iBaza можно в мобильном приложении или в Telegram-боте магазина, введя в строку «Поиск» необходимую категорию. Выбрав через бот нужный товар и ознакомившись с его характеристиками, нужно разместить его в «Корзину» и выбрать адрес доставки, поделившись локацией. Заказ будет получен в короткие сроки.





Не стоит беспокоиться о доставке заказа. Цена услуги доступная, также действует контрактная служба доставки в регионы.

В приложении iBaza можно найти более подробную информацию о всех товарах, что делает процесс покупки более комфортными.

В ассортименте iBaza — более 10 тысяч товаров от брендов Asiya Plast, Rezalit-Color, KNAUF, Hayat, INGCO, Total, Makita, Avalon, Bosch, Apple, Samsung:

строительные материалы: гипсокартон, профиль-рейки, сухие смеси, краски и проводы;

межкомнатные двери: МДФ-двери стандартного размера производства России и Украины;

строительное оборудование: дрели, перфораторы, компрессоры и садовые инструменты;

товары освещения: LED-лампы и люстры;

бытовая техника: смартфоны, холодильники, газовые плиты, охлаждающее и отопительное оборудование;

электроника: ноутбуки, смарт-часы, планшеты.





iBaza предлагает своим клиентам доступные цены на продукты и доставку. Интернет-магазин может легко конкурировать с рынком благодаря низким ценам. Кроме того, покупатель получит дополнительные средства (сумму) для оплаты заказа в онлайн-магазине iBaza по промокоду, предоставленному интернет-магазином после регистрации в приложении. Возможна оплата заказа онлайн или после получения товара наличными средствами.

Команда iBaza постоянно увеличивает ассортимент товаров, регулярно проводит акции и улучшает качество сервиса.

Скачать приложение можно по ссылке.

Телефон: (+998) 55−500−00−90.

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