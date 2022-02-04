Презентация предварительной концепции международного всесезонного парка отдыха «Чимган» прошла в Министерстве туризма и спорта Узбекистана 1 февраля.

В разработке проекта принял участие консорциум французских компаний Orex Loisirs, Compagnie des Alpes, Geode, Egis, Epode и Patriarch, которые занимались созданием горнолыжных курортов во Французских Альпах.





Азиз Абдухакимов (слева) и Сардор Мирахмедов. Фото: Минтуризма и спорта.

По словам директора Проектного офиса «Бельдерсай-Чимган-Нанай» Сардора Мирахмедова, финансовое содействие в реализации проекта оказывает Казначейство Франции в рамках соглашений между президентами Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Франции Эммануэлем Макроном. Размер инвестиций, в том числе прямых иностранных и местных, составляет 269 млн долларов.

Фото: Минтуризма и спорта.

Будущий горный парк «Чимган» имеет всесезонный характер и, по словам заместителя премьер-министра, министра туризма и спорта Азиза Абдухакимова, является курортом бюджетного класса, и отдых здесь будет доступен для разных категорий населения.





На территории курорта, рассчитанного на 6000 туристических мест, предусматривается более 20 видов развлечений. Среди летних — верховая езда, зиплайн (скоростной спуск на специальных креплениях по натянутому стальному канату), памп трек (специальная велосипедная трасса без ровных участков), виа феррата (скальный участок, оборудованный страховочными и вспомогательными приспособлениями для безопасного передвижения).





В числе зимних развлечений — лыжи, сани, тюбинг (катание на надувных санках (тюбах) по снегу), крытый бассейн.





«Проект предполагает лыжные трассы трёх уровней сложности, которые предназначены для начинающих лыжников, уверенных любителей и профессионалов», — сказал Сардор Мирахмедов.

Откроется в парке и канатная дорогая с тремя станциями. Её самая высокая точка расположится на высоте 3309 м (Большой Чимган). Таким образом, канатная дорога станет самой высокой в Центральной Азии.





Концепция международного курорта строится на экологичности. Здания гостиниц, ресторанов, магазинов, которые построят на территории, будут вписываться в ландшафт и являться продолжением склонов.

«На части территории, где есть подземные воды, а также в районе „Двенадцати ключей“ строительство запрещено», — подчеркнул Сардор Мирахмедов.





Вокруг курорта построят обводную дорогу. На территории появятся две большие парковки с 3000 парковочных мест каждая.

Всего на территории горного парка «Чимган» планируется застроить 200 тысяч кв. м. По мере реализации проекта коммерческие объекты намечено разбить на лоты и вместе с готовыми проектами продавать инвесторам через онлайн-аукцион.