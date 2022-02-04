Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 4 февраля прибыл в Пекин для участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В международном аэропорту «Шоуду» президента встретили официальные лица КНР.

Церемония открытия Игр начнётся вечером в пятницу на Пекинском национальном стадионе «Птичье гнездо» в 17:00 по ташкентскому времени. От Узбекистана в Олимпиаде участвует один спортсмен — горнолыжник Комилжон Тухтаев.

Открытие Олимпиады также посетят президенты России Владимир Путин, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Кыргызстана Садыр Жапаров и Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.