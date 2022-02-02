Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Спортсмены 91 страны поборются за 109 комплектов медалей по 7 видам спорта (15 дисциплин). Узбекистан представит лишь один атлет, 24-летний горнолыжник Комилжон Тухтаев. «Газета.uz» спросила его о подготовке к Играм, шансах на победу и развитии горнолыжного спорта в стране.





Комилжон Тухтаев в Пекине после получения отрицательного ПЦР-теста. Фото из личного архива.

О выборе карьеры и Играх-2022

Я встал на лыжи в 2 года, но начал тренироваться в 16 лет. В 17 лет отец оплатил мне поездку в Европу, чтобы я мог тренироваться с иностранным тренером. Это дало большой прогресс, после чего я смог закрепиться в сборной Узбекистана, начал выезжать за рубеж за счёт Федерации зимних видов спорта и тренироваться с иностранными тренерами.

Предстоящие Олимпийские игры — вторые в моей карьере. На прошлых Играх в Пхёнчхане (Южная Корея — ред.) Узбекистан представляли я и фигурист Миша Ге, который сегодня уже завершил карьеру. В этом году на соревнования должна была поехать наша горнолыжница, но она не смогла сдать квалификацию. Других видов спорта, которые будут представлены в Пекине, в Узбекистане нет.





Комилжон Тухтаев с флагом Узбекистана на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Фото: НОК.

С 1 февраля я нахожусь в Китае. Выступать буду только 13-го числа. До этого мы будем акклиматизироваться, тренироваться. Есть время подготовиться, набраться навыков, почувствовать лёд. На соревнованиях все горнолыжники стартуют по два раза. По сумме этих двух попыток выиграют те, кто быстрее остальных спустится с горы.

Мне очень хочется бороться за медаль на Играх в Пекине, но уровень европейских спортсменов настолько высок, что попасть в топ-30 будет очень хорошим результатом. А выиграть — это будет просто чудо.

О подготовке к Олимпийским играм

Международный олимпийский комитет предоставляет возможность выступить на Играх спортсменам всех стран. Каждый национальный олимпийский комитет может отправить одного спортсмена. Но для получения путёвки всё равно требуется сдать определённый норматив. В горнолыжном спорте это 140 пунктов. Страны могут отправить на Игры до 4 спортсменов. Но если страна отправляет более одного горнолыжника, значит, все атлеты должны быть в топ-100 мира.

Спортсмены, претендующие на медаль в Пекине, прошли большой отбор в рамках национальных соревнований. У них большие команды, есть серьёзная конкуренция внутри страны. У меня же было всего пять соперников, которые имели меньше возможностей тренироваться за рубежом.

Из-за низкой конкуренции внутри страны горнолыжникам сборной Узбекистана легче пробиться на Игры. Нам нужно сдать 140 пунктов, а европейцам — соперничать с десятками спортсменов-соотечественников, которые могут сдать этот норматив. Но для узбекистанцев сдать эти 140 пунктов тоже очень сложно. Для этого нужно тренироваться не в Узбекистане, потому что на сегодняшний день в нашей стране нет условий.

Горнолыжный спорт — очень дорогой вид спорта. Чтобы ребёнок просто начал кататься, нужно вложить в его экипировку 1000−1500 долларов. У нас мало родителей, которые могут себе это позволить. Чтобы попасть в национальную сборную, нужно выезжать в Европу, нанимать иностранного тренера или ехать за рубеж со своим тренером из Узбекистана. Это всё нужно оплачивать самому спортсмену, так как в начале поддержки не будет.





Фото: Комилжон Тухтаев.

Программа тренировок у профессиональных горнолыжников — это катание с октября по май. В это же время проходят соревнования. В июне атлеты отдыхают, а затем до октября чередуют месяц занятий на льду в горах и месяц ОФП.

Летом я занимался ОФП со своим тренером Иваном Вакуленко. Из-за коронавирусных ограничений выехать в Европу не удавалось вплоть до октября. Пока другие спортсмены тренировались на лыжах, я тягал штангу. А в лыжном спорте нет ничего, что могло бы заменить спуск с горы.

С октября я находился в Европе, где меня тренировал итальянский тренер Маттиа Джанесси. С ним я отправился в Пекин. В Европе мы меняли курорты каждую неделю, но могли это делать и чаще. Все трассы на этих курортах созданы для спортсменов и залиты в лёд. Все горнолыжные соревнования проходят на льду, поэтому и тренироваться нужно на нём.

Это связано с тем, что по одной и той же траектории должны проехать 100 человек. Поверхность не должна меняться. Если трасса будет снежная, через какое-то время на ней образуются ямы, и для последнего участника трасса уже будет другой нежели у тех, кто стартовал первым.

Такие условия должны быть у спортсменов-горнолыжников. Но в Узбекистане это сделать нереально, так как курорт Amirsoy заточен только под туристов. На сегодняшний день это правильно, потому что расходы в нашем спорте очень большие.

О горнолыжном спорте в Узбекистане

Наши спортсмены тренируются в Европе на средства Международной федерации лыжного спорта. Она перечисляет средства национальной федерации. У меня также есть стипендия, которая выделяется Международным олимпийским комитетом национальному. Кроме того, перед Олимпийскими играми в Пекине мы получили средства Министерства туризма и спорта.





Фото: Комилжон Тухтаев / Facebook.

Чтобы развивать горнолыжный спорт в Узбекистане, спортсменов должно быть минимум 10. Нужны тренеры. Чтобы атлеты могли тренироваться внутри страны, нужно целую гору — желательно трёхтысячник, где снег будет лежать хотя бы с ноября по май, — заливать в лед, строить отдельную канатную дорогу для спортсменов. Курорт будет требовать оплату этой горы со спортсменов. Но их в нашей стране очень мало. А туристы на такой курорт не приедут. В Казахстане и Кыргызстане точно такие же проблемы у горнолыжников. В Европе спортсменов очень много, поэтому курорты могут на них заработать.

Выход — частный спонсор, который, скорее всего, будет иностранным, потому что в нашей стране нет заинтересованности в этом виде спорта. Чтобы горнолыжниками из Узбекистана заинтересовались иностранные спонсоры, атлеты должны быть в топ-30 или хотя бы в топ-100 мира.

Государство тоже могло бы спонсировать развитие этого вида спорта, но это очень дорогой спорт, поэтому я не обижаюсь на нашу страну.

На этих Играх мы не готовы к соперничеству с европейскими спортсменами, для которых лыжи — родной вид спорта. Но после Олимпиады начнётся чемпионат Азии, где у нас есть большие шансы взять медаль.