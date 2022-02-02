С 1 февраля 2022 года в учебном центре «Тадбиркорлар мактаби», созданном в сотрудничестве «Узпромстройбанка» с ассоциацией «Узсаноаткурилишматериаллари» при научно-исследовательском и инжиниринговом центре ООО «УзкурилишматериалЛИТИ», началась учеба для предпринимателей, желающих наладить собственный бизнес в сфере производства строительных материалов, работников отраслевых предприятий и организаций, представителей широкой общественности.

В указе президента Узбекистана от 9 июня 2021 года «О дополнительных мерах по повышению промышленного потенциала регионов» определен ряд важных задач по полному задействованию всех возможностей в деле развития строительной индустрии страны.

В соответствии с ним до настоящего времени «Узпромстройбанком» осуществлена определенная работа.

В частности, в сотрудничестве банка с ассоциацией «Узсаноаткурилишматериаллари» создан учебный центр «Тадбиркорлар мактаби», который обеспечен передовыми образовательными средствами и фондом соответствующей литературы.

Центр создан для обучения субъектов предпринимательства и заинтересованных представителей населения налаживанию бизнеса в сфере производства строительных материалов на основе современных тенденций, а также для создания для них еще более широких возможностей. По результатам проведенного специального опроса были отобраны слушатели первого сезона.

В настоящее время для 20 слушателей занятия ведутся на основе современных учебных программ и новых образовательных методов с разделением на четыре модуля.

В этом направлении установлено взаимодействие с более 10 высшими образовательными учреждениями и научно-исследовательскими институтами. Курсы на 72 часа ведутся кандидатами, докторами наук и профессорами, обладающими глубокими знаниями, опытом и квалификацией.

Вместе с тем с помощью постоянной организации трансфера в Узбекистан инновационных технологий, созданных в Турции (Maltepe University) и Германии (Passive House Institute), знания и навыки слушателей обогащаются на основе международных критериев.

«В результате налаживания деятельности учебного центра будет регулярно повышаться уровень квалификации инициативных предпринимателей в производстве строительных материалов. Будет расширена номенклатура „материалов будущего“, основанная на передовой архитектуре и принципах дизайнерства, в производство будут широко внедрены международные стандарты», — сказал заместитель директора научно-исследовательского и инжинирингового центра ООО «УзкурилишматериалЛИТИ» Адхам Кувондиков.

Также центр послужит повышению финансовой, налоговой, маркетинговой и правовой грамотности будущих предпринимателей, выявлению новых предприимчивых людей, производящих строительные материалы с использованием современных технологий, разработок, достижений науки. Центр будет способствовать внедрению зеленой экономики на предприятиях по производству строительных материалов.

Слушателям, успешно завершившим обучение, будут вручены сертификаты.

В настоящее время составляется список слушателей-претендентов на второй сезон. Учебные курсы бесплатны.

Телефоны: (+998) 94−576−69−00, (+998) 33−576−95−95, (+998) 97−727−87−84.

Адрес: Яккасарайский р-н, Тафаккур, 68А, здание ассоциации «Узсаноаткурилишматериаллари».

E-mail: info@uzqmliti.uz, q.m.liti2017@mail.ru.

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