Правительство Японии в рамках Программы официальной помощи развитию выделило Узбекистану грант в 794 млн японских иен (примерно 6,9 млн долларов США) по проекту улучшения медицинского обслуживания в Инновационной клинике при Медицинском институте Каракалпакстана. 1 февраля в Ташкенте Японское агентство международного сотрудничества (JICA) и Министерство здравоохранения Узбекистана подписали грантовое соглашение по проекту.

Как сообщили в представительстве JICA, проект предусматривает поставку медицинского оборудования, в том числе учебного оборудования для симуляционного центра клиники. Он направлен на повышение качества специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в части диагностики, лечения и профилактики основных заболеваний (плановые операции, терапия, кардиология, оториноларингология и др.), внедрение передовых методов и технологий здравоохранения, а также развитие кадрового потенциала медучреждений Каракалпакстана.

Японская сторона отберёт консультанта для подготовки проектной и тендерной документации, оценки тендерных предложений, контрактов с подрядчиком и поставщиком, надзора по закупу оборудования, поставке, монтажу, контролю за эксплуатацией и обслуживанием оборудования и т. д.

Инновационная клиника при Мединституте Каракалпакстана была открыта в сентябре 2021 года. Она является основной образовательной базой для специалистов в сфере медицины в Каракалпакстане и рассчитана на 120 коек.

Совместный проект реализуется в соответствии с Концепцией развития системы здравоохранения Узбекистана на 2019−2025 годы.