Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана и российская биотехнологическая компания «Герофарм» 1 февраля в Москве подписали соглашение о начале разработки проекта производства и поставок инсулина, сообщила пресс-служба МИВТ.

Документ подразумевает создание рабочей группы между МИВТ, Министерством здравоохранения Узбекистана и компанией «Герофарм» для проработки проекта по локализации производства инсулинов в Узбекистане. В ближайшее время стороны разработают и утвердят «дорожную карту» по срокам исполнения проекта.

Реализация проекта, как ожидается, позволит повысить доступность ряда жизненно необходимых лекарственных средств для людей с сахарным диабетом и снизить зависимость системы здравоохранения Узбекистана от импорта этих препаратов.

Как мы сообщали ранее, в конце января президент Узбекистана подписал постановление «О мерах по совершенствованию и расширению масштабов эндокринологической службы﻿﻿». Согласно документу дети с сахарным диабетом первого типа будут получать аналоговый инсулин и средства самоконтроля бесплатно до 25 лет, пациенты старше этого возраста, а также с сахарным диабетом второго типа — человеческий инсулин. Больным с диабетом также будут бесплатно представлять десмопрессин, гормон роста и метформин.