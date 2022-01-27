Ряд пациентов с эндокринологическими заболеваниями будут бесплатно обеспечиваться некоторыми лекарствами. Об этом говорится в постановлении президента Узбекистана от 26 января «О мерах по совершенствованию и расширению масштабов эндокринологической службы﻿﻿».

Согласно постановлению:

больные с сахарным диабетом первого типа в возрасте до 25 лет обеспечиваются аналоговыми инсулинами и средствами самоконтроля (глюкометром и тест-полосками);

больные с несахарным диабетом, дети с соматотропной недостаточностью обеспечиваются жизненно необходимыми специальными лекарственными средствами (десмопрессином и гормоном роста);

больные с сахарным диабетом первого типа в возрасте старше 25 лет, а также с сахарным диабетом второго типа, нуждающиеся в терапии инсулином, обеспечиваются человеческим инсулином;

больные с сахарным диабетом второго типа и состоящие в «Едином реестре социальной защиты» в качестве нуждающихся обеспечиваются лекарственным средством метформин.

В постановлении говорится, что лекарственные средства и медицинское оборудование, бесплатно выдаваемые больным, закупаются в централизованном порядке и распределяются через учреждения первичной медико-санитарной помощи.

Расходы на закупку глюкометров, тест-полосок и игл, десмопрессина, гормона роста, аналогового инсулина, человеческого инсулина и метформина осуществляются за счёт средств, выделяемых из республиканского бюджета Узбекистана в 2022 году на систему здравоохранения.

Отметим, что в 2019 году была принята Национальная программа по совершенствованию эндокринологической помощи населению. Согласно ей дети до 18 лет с сахарным диабетом первого типа (при котором организм не вырабатывает собственный инсулин, требуется его ежедневное введение на протяжении всей жизни) стали получать аналоговые инсулины бесплатно.

Однако врачи-эндокринологи выступили с инициативой увеличить возраст получения бесплатной помощи, поскольку только по достижении совершеннолетия молодые люди не всегда в состоянии обеспечить себя инсулином для регулярных инъекций.