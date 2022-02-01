Агентство информации и массовых коммуникаций озвучило итоги изучения по факту показа откровенных сцен фильма «Баунти» на государственном телеканале «Кинотеатр» вечером 31 января.

В результате проверки телеканала расторг трудовой договор с сотрудником А. А., который отвечал за группу подготовки к эфиру.

Кроме того, один из руководителей канала Н. Б. получил выговор.

«Художественный совет канала при участии экспертов подробно и в критическом ключе обсудила уровень телепрограмм. Были определены организационные, творческие и технические меры по предотвращению подобных случаев в будущем», — говорится в сообщении.

«Баунти» — фильм режиссёра Роджера Дональдсона 1984 года в жанре морских приключений. Сюжет основан на реальных событиях и романе Ричарда Хьюга «Капитан Блай и мистер Кристиан». В главных ролях снялись Мел Гибсон, Энтони Хопкинс и Эдвард Фокс.