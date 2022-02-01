Агентство информации и массовых коммуникаций отреагировало на обсуждения в социальных сетях откровенных сцен фильма «Баунти», показанного государственным телеканалом «Кинотеатр» вечером 31 января.

Агентство проводит предварительное изучение инцидента, назначены эксперты. По его итогам будет внесено представление телеканалу «Кинотеатр». Информация будет передана в Генеральную прокуратуру Узбекистана для правовой оценки, говорится в сообщении.

«Баунти» — фильм режиссёра Роджера Дональдсона 1984 года в жанре морских приключений. Сюжет основан на реальных событиях и романе Ричарда Хьюга «Капитан Блай и мистер Кристиан». В главных ролях снялись Мел Гибсон, Энтони Хопкинс и Эдвард Фокс.