Сенат направит парламентский запрос в Кабинет министров о безопасности автотранспортных средств, оснащённых газовыми баллонами. Вопрос подготовки запроса рассматривался 1 февраля на заседании Комитета Сената по вопросам обороны и безопасности. Ранее сообщалось, что комитет проводит изучение в этой сфере.

В течение 2021 года в Узбекистане произошло 14 случаев взрывов и 2 случая пожара в транспортных средствах, оборудованных газовыми баллонами. В результате 9 человек получили травмы и 14 погибли.

Нередки случаи нарушения требований и порядка наполнения газовых баллонов на автомобильных газозаправочных компрессорных станциях, говорилось на заседании.

Сенаторы отметили отсутствие действенного контроля за деятельностью хозяйствующих субъектов, занимающихся установкой на автомобили и испытаниями оборудования, случаи составления фиктивных актов о технических испытаниях баллонов.

Кроме того, сенаторы указали, что большинство нормативно-правовых актов, касающихся обеспечения безопасности транспортных средств, оснащенных газовыми баллонами, приняты на русском языке, хотя законодательные акты и другие акты органов государственной власти и управления должны приниматься на государственном языке.

Вопрос направления запроса будет рассматриваться на 23-м пленарном заседании Сената, назначенном на 3 февраля.