В 2020 году и за первые 10 месяцев текущего года в Узбекистане произошло 17 случаев взрыва транспортных средств, оборудованных газовыми баллонами. Об этом говорилось на заседании Комитета Сената по вопросам обороны и безопасности, которое состоялось 24 ноября в Фергане.

Среди одной из главных причин взрывов отмечалось отсутствия действенного контроля за деятельностью хозяйствующих субъектов, занимающихся установкой газовых баллонов на автомобили и испытанием оборудования. Нередки случаи использования некачественных баллонов и игнорирование необходимости их перерегистрации в ответственных органах.

Растёт число случаев заправки газовых баллонов избыточным давлением, а также использования газовых баллонов с истёкшим сроком годности (более 15 лет), говорилось на совещании.

Сенаторы изучают соблюдение требований к установке и эксплуатации ГБО в Ферганской области. Фото: Пресс-служба Сената.

Немаловажной причиной инцидентов было названо отсутствие действенных мер привлечения к ответственности к представителям субъектов, осуществляющих монтаж оборудования и его испытание, а также владельцам транспортных средств.

По итогам заседания были определены вопросы, которые необходимо решить для предотвращения взрывов газобаллонного оборудования.

Согласно приведённой статистике, в Ферганской области насчитывается 341820 автотранспортных средств, принадлежащих физическим лицам, из них 249664, или 73%, оборудованы ГБО. Этот показатель для грузового транспорта ещё выше — 29214 из 31814, или 91,7%.