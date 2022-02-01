Министерство юстиции Узбекистана зарегистрировало Федерацию биатлона, сообщила пресс-служба Минюста.

Основной целью спортивной организации является развитие и популяризация биатлонного спорта в стране, оказание всемерной поддержки биатлонистам, особенно молодежи, защита прав и законных интересов ее членов.

Как уточнили в пресс-службе Министерства туризма и спорта, курировать федерацию будет Министерство обороны. Федерацию будет возглавлять заместитель председателя организации содействия обороне Узбекистана «Ватанпарвар» Алишер Бахадирович Абдусаматов.

Биатлон — зимний олимпийский вид спорта, сочетающий лыжные гонки со стрельбой из винтовки. C 1994 года официальные международные соревнования по биатлону, включая Кубок мира и чемпионаты мира, проходят под эгидой Международного союза биатлонистов.