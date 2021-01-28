Организацию содействия обороне «Ватанпарвар» вместе с 210 региональными подразделениями передадут в систему Министерства обороны. Об этом на совещании 27 января по вопросам занятости и содержательной организации досуга молодёжи заявил президент Шавкат Мирзиёев.

Как сообщает корреспондент «Газеты.uz», глава государства дал поручение подготовить проект соответствующего постановления в течение двух недель.

«Организация „Ватанпарвар“, способствующая формированию патриотических чувств молодёжи, обучающая их профессиям, сегодня не выполняет свои задачи», — сказал президент.

Напомним, основными направлениями деятельности ОСО «Ватанпарвар» являются духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание молодежи и граждан, привитие их сознанию чувства патриотизма, любви к Родине, ответственного отношения к труду, уважения к военной службе, развитие и популяризации технических и прикладных видов спорта, содействие деятельности спортивных организаций, коллективов и команд, проведение спортивно-массовой работы среди детей, подростков и допризывной молодежи, содействие органам государственной власти в обучении молодежи и граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовке к военной службе, подготовка и повышение квалификации водителей автомототранспортных средств и специалистов массовых технических профессий.

Ранее мы писали о том, что Шавкат Мирзиёев на этом совещании обозначил пути решения проблемы молодёжной безработицы, которая официально составляет 17%, но на самом деле, по словам президента, намного выше. Руководитель страны возложил наСлужбу государственной безопасности задачу покоординации исистемному изучению проблем молодёжи.