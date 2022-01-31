Президент Узбекистана в конце недели совершит рабочий визит в Китай по приглашению председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Там Шавкат Мирзиёев примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.

Как ожидается, в Пекин на открытие Олимпиады прибудут также президенты России Владимир Путин, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Кыргызстана Садыр Жапаров и Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.