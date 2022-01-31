Министерство юстиции предлагает внести изменения в законодательство для более тщательной и четкой регламентации противодействия негативному воздействию шума, сообщила пресс-служба министерства.

«Результаты проведенного Министерством юстиции изучения национального законодательства и действующей практики свидетельствуют о наличии ряда проблем в сфере защиты граждан и общества от шума», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день в Узбекистане не принят единый нормативно-правовой акт, регламентирующий вопросы противодействия негативному шумовому воздействию, подчеркнули в Минюсте.

К примеру, согласно закону «Об автомобильном транспорте» автотранспорт должен иметь сертификат соответствия требованиям безопасности, охраны труда, экологии, медико-санитарным нормам, а также стандартам и техническим условиям.

Отсутствует единое понятие «ночного времени», отметили в Минюсте. Например, в статье 122 Трудового кодекса это время определено с 22:00 до 6:00 часов, согласно статье 192 Кодекса об административной ответственности — с 23:00 до 6:00 часов, а в соответствии с «Санитарными нормами и правилами по обеспечению допустимого шума в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» — от 23:00 до 7:00 часов.

«Следует отметить отсутствие определенных научных исследований в сфере снижения шума. Так, за последние 20 лет проведено лишь одно комплексное исследование в сфере шума», — добавили в Минюсте.

В ряде зарубежных стран борьба с шумом регулируется специальными законодательными актами. К примеру, в Японии принят Закон «О регулировании шума» 1968 года, в США — закон «О контроле шума» 1972 года, в Великобритании — закон «О шуме» 1996 года.

В Германии в борьбе с транспортным шумом активно используются средства по определению уровня шума на автомобильных дорогах.

Во Франции автоматические камеры фотовидеофиксации оборудованы шумовыми радарами, способными идентифицировать автомобиль с высоким уровнем шума, автоматически сфотографировать и считать его номер. Эта система автоматически посылает владельцу автотранспортного средства письмо о необходимости оплатить штраф.

Минюст разработал предложения и рекомендации по совершенствованию противодействия шуму и внес их на рассмотрение «компетентным ведомствам». В министерстве также рекомендуют по примеру развитых стран изучить возможность установки шумомеров на автомобильных дорогах. Кроме того, Минюст предлагает создать правовой механизм выплат компенсации за шумовое воздействие сверх установленного предела.

«На наш взгляд, скорейшая реализация данных инициатив послужит улучшению жизни общества, устранению негативного шумового воздействия, внедрению справедливых компенсационных выплат для работников с вредными условиями труда, а также населению, проживающему в местностях с неблагоприятным шумовым воздействием», — резюмировали в Минюсте.