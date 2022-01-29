Лимонный чизкейк со сливками





Лимонный чизкейк — очень вкусный десерт, освежающий и мягкий, прекрасно дополнит семейное чаепитие. Приготовить это лакомство не составит труда.

Лимонный пирог





Лимонный пирог — это довольно известная выпечка: лёгкий, воздушный десерт, который никогда не надоедает.

Лимонное печенье





Лимонное печенье: мягкое внутри, очень вкусное и простое в приготовлении.

Лимонные квадратики





Это популярный десерт американской кухни. Пирожные состоят из нежного песочного теста и кисло-сладкой начинки.

Творожные мини-кексы с лимонной цедрой





Идеальный рецепт, в котором все ингредиенты взбиваются миксером и отправляются в духовку. 40 минут — и можно наслаждаться нежными кексами с лимонным ароматом.

Лимонный кекс





Кекс с ароматом лимона и ванили никого не оставит равнодушным. Такой десерт принято подавать к чаю или чашечке кофе.