Лимонный чизкейк со сливками
Лимонный чизкейк — очень вкусный десерт, освежающий и мягкий, прекрасно дополнит семейное чаепитие. Приготовить это лакомство не составит труда.
Лимонный пирог
Лимонный пирог — это довольно известная выпечка: лёгкий, воздушный десерт, который никогда не надоедает.
Лимонное печенье
Лимонное печенье: мягкое внутри, очень вкусное и простое в приготовлении.
Лимонные квадратики
Это популярный десерт американской кухни. Пирожные состоят из нежного песочного теста и кисло-сладкой начинки.
Творожные мини-кексы с лимонной цедрой
Идеальный рецепт, в котором все ингредиенты взбиваются миксером и отправляются в духовку. 40 минут — и можно наслаждаться нежными кексами с лимонным ароматом.
Лимонный кекс
Кекс с ароматом лимона и ванили никого не оставит равнодушным. Такой десерт принято подавать к чаю или чашечке кофе.