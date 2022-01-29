В пятницу 28 января в Каракалпакстане и Хорезмской области прошёл обильный снег. Фотограф Азамат Маткаримов поделился с «Газетой.uz» кадрами заснеженного Нукуса.

Днём столбик термометра опустился до 1−2 градусов мороза, на дорогах образовалась гололедица.

Однако сотрудники службы благоустройства среагировали оперативно и засыпали проезжую часть песком, рассказал фотограф.









Ночью морозы усилились, а в субботу днём столбик термометра поднялся выше нуля.

28 января в регионе также усилился ветер. Его порывы повредили линии электропередач. По сообщению Минэнерго, в некоторых районах наблюдалось отключение электроэнергии. Для устранения неполадок и восстановления электроснабжения были привлечены аварийные бригады.





Снег — редкое явление для Каракалпакстана, отметил Азамат Маткаримов.

«В прошлом году он выпал только один раз высотой до 6−7 см, но растаял на следующий день. Потом ещё пару раз выпадал, но даже не покрывал землю полностью. Поэтому можно сказать, что снег в Нукусе — очень редкая радость для людей и детей — не для технических служб, конечно», — сказал он.

Мост через канал Дослык.

Канал Дослык.

Азамат Маткаримов также отметил, что в последнее время в городе появилось много урн. Сотрудники службы благоустройства, по словам фотографа, следят за чистотой, зелёными насаждениям и клумбами.







