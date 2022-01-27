США и НАТО 26 января передали России свои ответы на предложения по гарантиям безопасности, сообщило РИА Новости.

Напомним, российские предложения для США и НАТО содержали пункты о запрете на вступление в НАТО Грузии и Украины, неразмещении вооружений в граничащих с Россией странах и отказ альянса от расширения на восток. Подробнее об этом мы писали в декабре.

Ответ США

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции, посвящённой передаче России ответа на предложения по гарантиям безопасности сообщил, что американская сторона не планирует обнародовать документ и надеется на то же со стороны РФ.

Энтони Блинкен. Фото: U.S. Department of State / Flickr

Тем не менее, он рассказал об основных положениях ответа США. Документ отражает уже озвученные позиции: озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения.

В ответе ещё раз подчёркнуто, что США не поступятся принципом «открытых дверей» НАТО.

Энтони Блинкен также отметил, что в письменном ответе есть «очень позитивные вещи». По его словам, Вашингтон также «обозначил области», где возможна совместная работа для укрепления безопасности для всех, в том числе России. Речь, по его словам, идёт о наступательных ракетных системах на Украине, вопросе военных учений, потенциальных мерах по контролю над вооружениями, снижению рисков.

«Все эти вещи отражают общую обеспокоенность, включая обеспокоенность, о которой говорила Россия», — сказал Энтони Блинкен.

По словам госсекретаря, президент США Джо ️Байден лично принимал участие в подготовке документа. Он добавил, что мнения союзников США сыграли не последнюю роль при составлении документа: их позиции «были интегрированы в текст». При подготовке ответа США также координировались с Украиной, подчеркнул Энтони Блинкен.

В завершение госсекретарь отметил, что Вашингтон готов к любому варианту развития событий вокруг Украины, но всё ещё считает дипломатию предпочтительным путём.

Ответ НАТО

НАТО также организовало пресс-конференцию по передаче ответов России, на ней выступил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Он рассказал о содержании ответа, поскольку публиковать его НАТО не планирует.

Йенс Столтенберг. Фото: NATO / Flickr

Предложения НАТО идут параллельно с таковыми от США, их поддержали все 30 союзников, заявил Йенс Столтенберг.

Альянс сообщил в своём ответе, что не откажется от принципа «открытых дверей», уважает желания Грузии и Украины стать членами альянса и отсутствие его у Швеции и Финляндии.

НАТО решилось на письменный ответ из-за намерений достичь прогресса в общении с Россией, предлагает ей возобновить работу представительства в альянсе и готова на диалог, включая Совет Россия-НАТО. Альянс, по словам генерального секретаря, готов установить прямую линию связи с Россией и хочет обсуждать разоружение, размещение ракет и контроль над вооружениями.

«Мы призываем Россию к незамедлительной деэскалации ситуации. НАТО уверена, что разногласия и напряжённость должны регулироваться политически, а не силой или угрозой применения силы», — заявил Йенс Столтенберг. Он также подчеркнул: НАТО считает, что Россия в рамках деэскалации «должна вывести свои войска из Грузии, Украины и Молдавии».

При этом генсек НАТО отметил, что в надежде на успех политических переговоров, НАТО «готовится к худшему». «Мы усиливаем своё присутствие, в том числе в регионах Балтийского и Чёрного моря», — сказал Йенс Столтенберг.