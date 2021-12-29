Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал условия России по гарантиям безопасности неприемлемыми, сообщило РИА Новости со ссылкой на его интервью газете Welt.

«Требования о гарантиях безопасности и прекращении расширения ЕС и НАТО на восток — это чисто российская повестка дня с совершенно неприемлемыми условиями, особенно в отношении Украины», — сказал он.

По словам Борреля, Москва впервые «представила свою повестку в письменной форме», чего ранее никогда не происходило. «Так делают только победители: говорят, что это и то — мои условия», — отметил он.

«Мы не согласны со многими событиями во внешней политике России, а также с некоторыми событиями, которые Москва считает внутренним делом», — заявил Жозеп Боррель.

Он также отметил, что Россия «хочет вести переговоры по архитектуре европейской безопасности без участия Европейского союза». «Это абсурд. Мы не примем этого», — заявил глава европейской дипломатии. Переговоры по архитектуре европейской безопасности и гарантиям безопасности — это «вопрос, который касается не только США и России», добавил он.

Предложения России по соглашению с НАТО и договору с США о гарантиях безопасности

В середине декабря российское Министерство иностранных дел опубликовало проекты соглашения с государствами-членами НАТО и договора с США о гарантиях безопасности.

В первый входят следующие предложения:

исключить дальнейшее расширение НАТО и присоединение к альянсу Украины;

не размещать дополнительных военных и вооружения за пределами стран, в которых они были на май 1997 (до присоединения к альянсу стран Восточной Европы) — кроме исключительных случаев с согласия России и членов НАТО;

отказаться от любой военной деятельности НАТО в Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии;

не развертывать ракеты средней и меньшей дальности там, откуда они могут поражать территорию другой стороны;

не проводить учения в согласованной приграничной полосе, регулярно обмениваться информацией о военных учениях;

подтвердить, что стороны не рассматривают друг друга как противников, закрепить договорённость мирно решать все споры и воздерживаться от применения силы;

дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной;

создать горячие линии для экстренных контактов.

Во втором проекте предлагается следующее:

не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности;

воздержаться от полётов тяжёлых бомбардировщиков в ядерном и неядерном оснащении вне своего неба, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны;

воздержаться от присутствия боевых кораблей в районах вне национальных вод, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны;

не развёртывать ракеты средней и меньшей дальности за рубежом и в районах, откуда они могут поразить цели на территории другой стороны;

не развёртывать ядерное оружие за рубежом и и вернуть уже развёрнутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развёртывания ядерного оружия вне своей территории;

не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия и не подготавливать военных неядерных стран применять ядерное оружие;

США обязуются исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приёма в альянс постсоветских стран;

США должны взять обязательства не создавать военные базы в постсоветских странах, не использовать их военную инфраструктуру и не развивать с ними военное сотрудничество.

Встреча России и США

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, получив российские предложения по гарантиям безопасности, отметил, что диалог должен принимать во внимание опасения альянса и мнение Украины.

В Госдепе США заявили, что некоторые российские предложения по гарантиям безопасности для США неприемлемы. В то же время было заявлено о готовности США и союзников по НАТО взаимодействовать с Россией и обсуждать озвученные Москвой проблемы по безопасности. Вашингтон считает, что есть шансы добиться прогресса, заявил «Коммерсанту» посол США в Москве Салливан.

Белый дом 28 декабря сообщил, что переговоры Россия — США ожидаются 10 января, Россия — НАТО 12 января, а переговоры России с региональным органом безопасности ОБСЕ, в который входят США — 13 января. В российском МИДе подтвердили, что рассматриваются именно эти даты, но окончательной договорённости пока нет.