Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал условия России по гарантиям безопасности неприемлемыми, сообщило РИА Новости со ссылкой на его интервью газете Welt.
«Требования о гарантиях безопасности и прекращении расширения ЕС и НАТО на восток — это чисто российская повестка дня с совершенно неприемлемыми условиями, особенно в отношении Украины», — сказал он.
По словам Борреля, Москва впервые «представила свою повестку в письменной форме», чего ранее никогда не происходило. «Так делают только победители: говорят, что это и то — мои условия», — отметил он.
«Мы не согласны со многими событиями во внешней политике России, а также с некоторыми событиями, которые Москва считает внутренним делом», — заявил Жозеп Боррель.
Он также отметил, что Россия «хочет вести переговоры по архитектуре европейской безопасности без участия Европейского союза». «Это абсурд. Мы не примем этого», — заявил глава европейской дипломатии. Переговоры по архитектуре европейской безопасности и гарантиям безопасности — это «вопрос, который касается не только США и России», добавил он.
Предложения России по соглашению с НАТО и договору с США о гарантиях безопасности
В середине декабря российское Министерство иностранных дел опубликовало проекты соглашения с государствами-членами НАТО и договора с США о гарантиях безопасности.
В первый входят следующие предложения:
- исключить дальнейшее расширение НАТО и присоединение к альянсу Украины;
- не размещать дополнительных военных и вооружения за пределами стран, в которых они были на май 1997 (до присоединения к альянсу стран Восточной Европы) — кроме исключительных случаев с согласия России и членов НАТО;
- отказаться от любой военной деятельности НАТО в Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии;
- не развертывать ракеты средней и меньшей дальности там, откуда они могут поражать территорию другой стороны;
- не проводить учения в согласованной приграничной полосе, регулярно обмениваться информацией о военных учениях;
- подтвердить, что стороны не рассматривают друг друга как противников, закрепить договорённость мирно решать все споры и воздерживаться от применения силы;
- дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной;
- создать горячие линии для экстренных контактов.
Во втором проекте предлагается следующее:
- не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности;
- воздержаться от полётов тяжёлых бомбардировщиков в ядерном и неядерном оснащении вне своего неба, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны;
- воздержаться от присутствия боевых кораблей в районах вне национальных вод, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны;
- не развёртывать ракеты средней и меньшей дальности за рубежом и в районах, откуда они могут поразить цели на территории другой стороны;
- не развёртывать ядерное оружие за рубежом и и вернуть уже развёрнутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развёртывания ядерного оружия вне своей территории;
- не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия и не подготавливать военных неядерных стран применять ядерное оружие;
- США обязуются исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приёма в альянс постсоветских стран;
- США должны взять обязательства не создавать военные базы в постсоветских странах, не использовать их военную инфраструктуру и не развивать с ними военное сотрудничество.
Встреча России и США
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, получив российские предложения по гарантиям безопасности, отметил, что диалог должен принимать во внимание опасения альянса и мнение Украины.
В Госдепе США заявили, что некоторые российские предложения по гарантиям безопасности для США неприемлемы. В то же время было заявлено о готовности США и союзников по НАТО взаимодействовать с Россией и обсуждать озвученные Москвой проблемы по безопасности. Вашингтон считает, что есть шансы добиться прогресса, заявил «Коммерсанту» посол США в Москве Салливан.
Белый дом 28 декабря сообщил, что переговоры Россия — США ожидаются 10 января, Россия — НАТО 12 января, а переговоры России с региональным органом безопасности ОБСЕ, в который входят США — 13 января. В российском МИДе подтвердили, что рассматриваются именно эти даты, но окончательной договорённости пока нет.