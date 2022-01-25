Министерство здравоохранения Узбекистана разработало план оперативных мероприятий по бесперебойному обеспечению медучреждений электроэнергией. Об этом сообщил пресс-секретарь Минздрава Фуркат Санаев.

Отвечая на вопрос издания Kun.uz о том, не сказалось ли полное отключение электроэнергии в Ташкенте на работе медицинских центров, где в это время могли проводиться операции, он сказал, что все операционные блоки обеспечены генераторами.

«При отключении одного источника сразу происходит подключение к другому», — сказал он.

Фуркат Санаев признал, что дизель-генераторы не могут работать очень долго, и выразил надежду, что электроснабжение будет в скором времени восстановлено.

Он также отметил, что медучреждения пересмотрели график операций из-за случившегося.