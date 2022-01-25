Предприятие «Худудгазтаъминот» сообщило, что для удобства потребителей автоматическое отключение газа за неуплату временно приостановлено.

При отключении прибора учета (счётчика) необходимо выключить всё газоиспользующее оборудование, затем трижды нажать центральную синюю кнопку ENTER и подождать 6 минут.

В случае возникновения проблем с газом нужно позвонить в газонабжающую организацию по номерам 1104 или 104.

Во вторник в большинстве регионов Узбекистана произошло отключение электроэнергии, в связи с чем отсутствовало также водоснабжение и отопление.