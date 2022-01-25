МЧС Узбекистана сообщило, что во вторник в Ташкенте был совершён 51 вызов в связи с остановкой лифтов с находящимися в них людьми в многоквартирных домах. Лифты прекратили работу в момент масштабного отключения электроэнергии в стране.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям столицы, в 35 случаях пассажиры лифтов были эвакуированы совместно с коммунальными службами и в 16 — силами спасателей УЧС.