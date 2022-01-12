Российская компания «Телекоминвест», дочерняя структура холдинга USM Алишера Усманова, увеличила долю акций в «Капиталбанке» до 25%, следует из данных фондовой биржи.

На биржевых торгах 10 января прошли две сделки с пакетом акций «Капиталбанка» (16,7% от уставного капитала) на общую сумму 216,7 млрд сумов. Цена за одну простую акцию банка в сделках равна 3285,03 сума.

Покупателем 8,33% акций банка за 108 млрд сумов стала «Телекоминвест», которая в ноябре купила 16,7% акций банка. В результате доля компании в «Капиталбанке» увеличилась до 25%.

Ранее в октябре Ойбек Турсунов приобрёл 112,49 млн акций «Капиталбанка» в дополнение к уже имевшимся у него 52,43 млн акций. Тогда его доля составляла 50%, но после сделки банка с «Телекоминвест» сократилась до 41,6%, пишет Spot.