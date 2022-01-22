Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 января ознакомился с рядом проектов, реализуемых в Ташкенте. Среди них — Zarqaynar Street Renovation, сообщил телеканал «Узбекистан 24».

Проект предусматривает реновацию улицы Заркайнар в Старом городе столицы и создание туристического центра «с сохранением духа Старого города».

Ещё в марте 2020 года президенту был представлен проект по превращению старогородской части Ташкента в зону туризма и шоппинга в историческом антураже.

В феврале 2021 года Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства объектов торговли и услуг на территории Старого города в качестве аналога старых жилых кварталов «Ичери-шехер» (Азербайджан), «Мцхета» (Грузия) и «Эскишехир» (Турция).





Инициатором проекта выступила компания Mimar Group. Его планировалось финансировать в том числе за счёт кредитных средств «Асакабанка». Стоимость проекта оценивалась в 58,5 млн долларов. Строительство должно было занять территорию в 10 га.

Фото: «Узбекистан 24».

Специалист по сохранению архитектурного наследия, член немецкого Национального комитета ИКОМОС Йенс Йордан в августе 2019 года писал, что снос памятников в исторической части Ташкента стирает драгоценные свидетельства образа жизни и культуры узбекского народа. С середины 1980-х количество памятников жилой архитектуры или значимых зданий в этом районе сократилось с 818 до 1 дома.