Серия realme GT — это серия флагманов, которая отличается технологическими инновациями и эстетическим дизайном. Мощная модель realme GT Neo 2 создана для более широкой группы людей, которые являются активными пользователями смартфонов.





Смартфон realme GT Neo 2, позиционируемый как новый флагманский «убийца», имеет процессор Qualcomm Snapdragon восьмой серии, отличную систему охлаждения, сверхвысокую частоту дискретизации касаний и длительное время автономной работы. Смартфон уже пользуется большим успехом на китайском рынке.





Realme GT Neo 2 будет доступен в трех объемах памяти: 8 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 256 ГБ по цене от 5,4 млн сумов.

Смартфон оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 870 5G. Данный чипсет известен своей высокой производительностью, которая обеспечивает стабильную работу смартфона.

В нем используется алмазный термогель в качестве охлаждающего материала, создающий восьмислойную трехмерную структуру рассеивания тепла с площадью парового охлаждения из нержавеющей стали. В результате он является отличным смартфоном для пользователей, играющих в игры.





Благодаря аккумулятору емкостью 5000 мАч, поддерживающему зарядку SuperDart мощностью 65 Вт, realme GT Neo 2 свободно обеспечивает полный день автономной работы.

Смартфон realme GT Neo 2 также удивит пользователей одним из первых дисплеев Samsung E4 в этом сегменте с максимальной яркостью 1300 нит и коэффициентом цветовой контрастности до 5 000 000:1.

Realme — это быстрорастущая мировая компания, производящая потребительские товары. Компания революционизирует рынок смартфонов и AIoT, делая передовые технологии более доступными. Realme предлагает молодым потребителям широкий выбор смартфонов и устройств для повседневной жизни с премиальными характеристиками, качеством и модным дизайном по доступным ценам.

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