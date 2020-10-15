Министерство транспорта Узбекистана выставило на обсуждение проект постановления Кабинета министров о программе обновления подвижного состава предприятий АО «Тошшахартраншизмат» в 2021—2023 годах.

В документе отмечается, что в 2019—2020 годах электробусы большой вместимости производства Беларуси и Китая успешно прошли испытания на удобство, бесшумность, низкий уровень выбросов и издержек при эксплуатации на городских маршрутах в Ташкенте.

В связи с этим Минтранс предлагает в 2021—2023 годах закупить для «Тошшахартраншизмат» 300 электробусов большой вместимости и зарядные станции (по 100 ежегодно). Поставщика предлагается определить через тендер.

Общая стоимость проекта оценивается в 1 трлн сумов. На приобретение 100 электробусов каждый год планируется направлять 325,5 млрд сумов, а в сумме за три года — 976,6 млрд сумов. 300 зарядных станций будут стоить около 30,5 млрд сумов (по 10,2 млрд сумов в год). Таким образом, предварительно цена одного электробуса составит около 3,2 млрд сумов, а одной зарядной станции — 101,7 млн сумов.

Источником финансирования закупки электробусов и зарядного оборудования станет кредит «Узпромстройбанка» сроком на 7 лет с годичным льготным периодом, по ставке рефинансирования Центрального банка (сейчас — 14%), с маржой не выше 0,5%. Погашать кредит, проценты, комиссионные и иных расходы, связанные с обслуживанием кредита, планируется за счет средств госбюджета.

Кроме того, предлагается освободить от уплаты таможенных пошлин (кроме сборов за таможенное оформление) и НДС запасные части и материалы для электробусов и зарядных станция в течение гарантийного срока.

Обсуждение проекта продлится до 29 октября.