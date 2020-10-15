Министерство транспорта Узбекистана выставило на обсуждение проект постановления Кабинета министров о программе обновления подвижного состава предприятий АО «Тошшахартраншизмат» в 2021—2023 годах.
В документе отмечается, что в 2019—2020 годах электробусы большой вместимости производства Беларуси и Китая успешно прошли испытания на удобство, бесшумность, низкий уровень выбросов и издержек при эксплуатации на городских маршрутах в Ташкенте.
В связи с этим Минтранс предлагает в 2021—2023 годах закупить для «Тошшахартраншизмат» 300 электробусов большой вместимости и зарядные станции (по 100 ежегодно). Поставщика предлагается определить через тендер.
Общая стоимость проекта оценивается в 1 трлн сумов. На приобретение 100 электробусов каждый год планируется направлять 325,5 млрд сумов, а в сумме за три года — 976,6 млрд сумов. 300 зарядных станций будут стоить около 30,5 млрд сумов (по 10,2 млрд сумов в год). Таким образом, предварительно цена одного электробуса составит около 3,2 млрд сумов, а одной зарядной станции — 101,7 млн сумов.
Источником финансирования закупки электробусов и зарядного оборудования станет кредит «Узпромстройбанка» сроком на 7 лет с годичным льготным периодом, по ставке рефинансирования Центрального банка (сейчас — 14%), с маржой не выше 0,5%. Погашать кредит, проценты, комиссионные и иных расходы, связанные с обслуживанием кредита, планируется за счет средств госбюджета.
Кроме того, предлагается освободить от уплаты таможенных пошлин (кроме сборов за таможенное оформление) и НДС запасные части и материалы для электробусов и зарядных станция в течение гарантийного срока.
Обсуждение проекта продлится до 29 октября.
Слава
Это дорого, проблемно и не эффективно! Трамваи низкопольные — это лучшее решение. Пусть по началу это кажется дороже, на самом деле это не совсем так на долгой дистанции.
Zafar Karimov
Каждый автобус в среднем будет стоить 320 тысяч долларов??? Где такие цены взяли!!! Поищите в интернете самые лучшие электрические автобусы стоят 150 тысяч!!!
Виктор Неизвесный
Хоть бы для сравнения привели данные по стоимости автобусов МАN, производимых в стране. Ато вдруг окажется что их покупать дешевле. В 2-3 раза.
Дмитрий Лейн
Для начала сделайте инфраструктуру для автобусов, выделенные дороги нормальные остановки
Nikolay Sergeev
если уже провели ходовые испытания электробусов двух разных производителей — зачем тендер?
На тендере может возникнуть поставщик с низкой ценой, но чью продукцию здесь не тестировали. И зачем нарываться на неопределённость?
Есть фактический результат обкатки белорусского и китайского автобусов, в т.ч. объявлены цены и условия тех. поддержки — вот и выбирайте.
Павел Чирцов
Стоимость электробусов кратно превышает стоимость обычных автобусов, но самая большая проблема при реализации этого проекта возникнет через несколько лет — замена и утилизация аккумуляторов! Про это никто не думает — а проблема будет грандиозная, даже в смартофонах замена аккумулятора не эффективна, проще покупать новый смартфон. А в рассматриваемом случае не карманный смартфон, а здоровенный электробус!