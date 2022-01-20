В среду, 19 января, в Узбекистане было официально подтверждено 1307 случаев коронавируса. Это самый высокий показатель с начала пандемии в марте 2020 года. Предыдущий пик был зафиксирован днём ранее, 18 января — 1214 случаев.

568 случаев за день было выявлено в Ташкенте. В Ташкентской области подтверждено 194 случая, Ферганской — 157, Наманганской — 55, Хорезмской — 53, Джизакской — 51.

В других регионах зарегистрировано от 12 (Навоийская) до 43 (Самаркандская область) случаев.

Общее количество случаев, выявленных за всё время пандемии, превысило 209,5 тысячи.

В течение дня зарегистрировано 4 случая смерти от последствий COVID-19. Общее число умерших, зарегистрированных официально, составляет 1529.

Ежедневно в Узбекистане проводится в среднем 45−50 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус.