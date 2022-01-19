УВД Андижанской области сообщило о выявлении в Андижанском районе «членов группы „женское крыло“ религиозной экстремистской организации „Хизб ут-Тахрир“».

В ходе оперативного мероприятия, проведённого 16 января областным управлением СГБ, управлением по борьбе с терроризмом и экстремизмом УВД области и ОВД Андижанского района были обнаружены 12 женщин, которые собрались в доме местной жительницы М. М. для религиозных чтений.

По данным управления, они по указанию М. Х., проживающей в Турции, регулярно встречались в доме то одной, то другой участницы группы, которые приглашали других якобы для угощения. На самом деле они через социальные сети получали уроки по идеям «Хизб ут-Тахрир» у женщины в Турции, говорится в сообщении.

По данному факту ведётся доследственная проверка.