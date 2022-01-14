В соответствии с постановлением президента Узбекистана с 1 января физические лица, совершившие покупки в пунктах розничной торговли, общепита и бытового обслуживания и зарегистрировавшие покупной чек в мобильном приложении Государственного налогового комитета Soliq, могут получить 1% от суммы покупки. «Газета.uz» подготовила руководство о том, какие чеки являются действительными, как зарегистрировать чеки и перечислить кешбэк на банковскую карту.

Что такое чек на покупку?

Чек на покупку — документ, сформированный в соответствии с законодательством на момент оплаты приобретённых товаров или услуг через онлайн контрольно-кассовые машины (онлайн-ККМ) или виртуальную кассу и распечатанный в электронном виде или на бумажном носителе, содержащий сведения о расчётах.

Чек, позволяющий получить возврат 1% от суммы покупки, должен содержать матричный штрих-код (QR-код) с фискальной отметкой, выданный с виртуальных касс или онлайн-ККМ. Кроме того, в чеке на покупку должен быть указан список купленных товаров. Ниже приведены образцы чеков.

Важно: система кешбэка распространяется на чеки, выданные при покупке товаров, еды или оплате бытовых услуг. За чеки, полученные при покупке автомобиля, железнодорожных и авиабилетов, оплате коммунальных услуг и услуг связи, возврат от суммы не предусмотрен.

На рисунке 1 показан список товаров на покупном чеке. Однако матричного штрих-кода (QR-кода) с фискальной пометкой нет. Поэтому данный чек нельзя зарегистрировать в приложении Soliq.





Рисунок 1. Фото: «Газета.uz»

Чек на рисунке 2 не является чеком на покупку. Он лишь подтверждает, что деньги с банковской карты были сняты. Регистрация таких чеков в мобильном приложении Soliq также невозможна.





Рисунок 2. Фото: «Газета.uz»

Чек на покупку на рисунке 3 имеет QR-код с фискальной пометкой и может быть зарегистрирован в приложении Soliq.





Рисунок 3. Фото: «Газета.uz»

Установка приложения Soliq

Для регистрации чеков на телефон должно быть установлено приложение Soliq. Скачать его можно через Play Market (Android) и App Store (iOS).





После установки приложения нужно зарегистрироваться, указав свои фамилию, имя, отчество и номер телефона, принять публичную оферту и установить пин-код.





Чтобы добавить в приложение карту, в разделе «Мои карты» нужно нажать на значок «+» и ввести номер, срок действия и, по желанию, название банковской карты.





При правильном выполнении всех вышеперечисленных действий ваша карта отобразится в разделе «Мои карты».





Регистрация чека на покупку

Чтобы зарегистрировать чек, нужно нажать на большой синий круг в нижней части экрана. Откроется камера смартфона, её нужно навести на QR-код, программа автоматически его отсканирует.

Если не удалось зарегистрировать чек с помощью кода, сделать это можно с помощью «Фискального номера».





Он обозначен в нижней части чека аббревиатурами «ФМ» и «ФБ». При соответствии установленным требованиям чек будет зарегистрирован.





При успешной регистрации чек отобразится в разделе «Начислено» в верхней части приложения.





Список чеков формируется в разделе «Мои чеки». Кешбэк накапливается и отображается в разделе «Общая сумма кешбэка».

В разделе «История поступлений» можно просмотреть историю кешбэков, собранных путём сканирования чека на покупку.





Собранные средства можно перечислить на банковскую карту в разделе «Перевод на карту».

Не все чеки могут пройти регистрацию

Некоторые чеки не проходят регистрацию в приложении. Это связано с тем, что чеки могут не соответствовать требованиям, установленным ГНК. Например, иногда, несмотря на то, что чек имеет фискальную отметку и QR-код, приложение показывает «Ошибку кода товара (ИКПУ)».





Как сообщили в ГНК «Газете.uz», чеки онлайн-ККМ и виртуальных касс должны содержать информацию об идентификационном коде единого электронного национального каталога продукции (товаров и услуг). В случае обнаружения ошибки идентификационного кода товара, полную информацию об этом субъекте предпринимательства можно передать в налоговые органы. Там расследуют ситуацию, устранят ошибку и предоставят заявителю подробную информацию.

В соответствии с постановлением президента с 1 января для предприятий, осуществляющих розничную торговлю продукцией с цифровой маркировкой, установлено требование об обязательном использовании подключенных к онлайн-ККМ и виртуальным кассовым аппаратам специальных устройств (2D-сканеры, терминалы сбора данных или специальные устройства иного типа), обеспечивающих точное считывание и обнаружение штрих-кодов и кодов цифровой маркировки.

Физические лица, сообщившие через приложение о налоговых правонарушениях в налоговые органы, получат вознаграждение в размере 20% от суммы штрафа, наложенного за нарушение законодательства об использовании контрольно-кассовой техники и платёжных терминалов. Вознаграждение перечисляется на банковскую карту.

Чтобы отправить такое заявление в приложении Soliq, надо в разделе «Общие услуги» нажать на кнопку «Налоговый партнер».





Затем можно ввести необходимую информацию вручную или отправить в виде видеоролика размером до 10 Мб.





Или можно предоставить информацию, отсканировав выставленный в помещении каждого субъекта предпринимательской деятельности QR-код, содержащий информацию об организации.



