На первого заместителя министра инвестиций и внешней торговли Лазиза Кудратова возложена должность генерального директора вновь созданного Агентства стратегического развития. Об этом сообщил Telegram-канал «Нигох».

Лазиз Кудратов (1981 г. р.) работал на разных должностях в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли, был советником по торгово-экономическим вопросам посольства Узбекистана в США, затем директором Агентства «Узинфоинвест» по информационному обеспечению и содействию иностранным инвестициям.

С 2018 года работал первым заместителем председателя Государственного комитета Узбекистана по инвестициям, а в январе 2019 года был назначен первым заместителем министра инвестиций и внешней торговли.

Агентство стратегического развития было создано в июле этого года. Его задача — изучение вопросов привлечения инвестиций и реализации проектов в разрезе отраслей и регионов.