Хокимият Ташкента совместно с велосообществом Узбекистана 9 января провели зимний велозаезд. Несмотря на низкую температуру — около 5 градусов выше нуля — в прогулке приняли участие более 100 велосипедистов. По словам организаторов, подобные мероприятия планируется проводить ежемесячно.

Идея организации прогулки на велосипедах возникла, когда российские СМИ стали сообщать о сборе автоёлок в преддверии Нового года в городах России.

Автоёлка в Тагиле. Фото: Telegram-канал «Лампа».

Велосообщество намеревалось собрать аналогичный символ праздника из велосипедов, но в последние дни 2021 года выпали осадки. В результате переговоров с хокимиятом мероприятие было решено перенести на 9 января. Сбор велоёлки потерял актуальность, но число 2022 собрать удалось.

«[Этот заезд] мы организовывали с целью собраться после Нового года, — сказал глава велосообщества Искандер Ахмедов. — Есть постановление президента о развитии велоспорта. Мы хотели провести мероприятие в поддержку этого документа и показать, что велосипед — это хорошо, на велосипеде можно катать в любую погоду, невзирая на холод, ветер, дождь. Это тоже полноценный транспорт».

Местом старта была выбрана большая автопарковка на улице Олчазор за зданием Министерства по чрезвычайным ситуациям. Колонна в сопровождении кортежа проехала 6 км до площади Дружбы народов. Сотрудники Службы безопасности дорожного движения временно ограничили движение автотранспорта во время проезда велосипедистов.





Фото: Александр Игнатов.

На месте финиша глава велосообщества Искандер Ахмедов разыграл призы от магазинов-спонсоров, предоставивших велосипедные товары для мероприятия. Подарки раздавали замхокима Ташкента — начальник Главного управления по туризму и спорту Фахриддин Давруков и и. о. пресс-секретаря хокимията Ташкента Сарвар Авазов.

Фото: Александр Игнатов.

«Я всегда старался привлечь людей к велосипедам. Тем и занимаюсь — сажаем людей на велосипед, — сказал один из спонсоров, владелец магазина Velo-Zapchasti Наиль Нигматуллин. — Таких заездов должно быть больше, чтобы больше людей могло увидеть, [что велосипед] — это весело, классно и полезно для здоровья».

Участники прогулки выразили надежду на регулярное проведение любительских велозаездов. В планах сообщества ежемесячно организовывать мероприятия совместно с хокимиятом Ташкента.