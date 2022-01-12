Во вторник в Узбекистане было выявлено 604 новых случая коронавируса, что на 179 больше, чем днём ранее (425). В сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения говорится: «Ситуация приобретает тревожный характер».

Общее количество случаев, официально подтверждённых с начала пандемии в марте 2020 года, превысило 201 тысячу и достигло 201759.

Большинство новых случаев 11 января было выявлено в Ташкенте — 331 (на 108 больше, чем 10 января), Ташкентской области — 97, Самаркандской области — 42 и Джизакской области — 41.

За день также было зарегистрировано 4 случая смерти от осложнений, вызванных COVID-19. Общее число официально зарегистрированных умерших достигло 1505.