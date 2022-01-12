Во вторник в Узбекистане было выявлено 604 новых случая коронавируса, что на 179 больше, чем днём ранее (425). В сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения говорится: «Ситуация приобретает тревожный характер».
Общее количество случаев, официально подтверждённых с начала пандемии в марте 2020 года, превысило 201 тысячу и достигло 201759.
Большинство новых случаев 11 января было выявлено в Ташкенте — 331 (на 108 больше, чем 10 января), Ташкентской области — 97, Самаркандской области — 42 и Джизакской области — 41.
За день также было зарегистрировано 4 случая смерти от осложнений, вызванных COVID-19. Общее число официально зарегистрированных умерших достигло 1505.
Мироншох
С учётом того, что в стране уже обнаружен омикрон, и с учётом странных решений министерства здравоохранения -о полной вакцинации населения ситуация кажется ещё более тревожной. Сколько месяцев нужно, чтобы вакцинировать население? Много 2-3 месяца..
А защитит ли от заражения? Нет.
( госпитализация % снизится). Основными переносчиками будут дети, школьники и молодые люди которые не вакцинированные. КНР признала, что Sinovac не эффективна против омикрона и лучше пользоваться Pfizer как бустерной дозой. Что делать? Школьники пусть начнут учится в формате онлайн, смотря на ситуацию позже можно будет решить, а детские сады закрыть.