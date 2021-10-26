Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 октября подписал закон о внесении поправки в Налоговый кодекс. Документ был принят принят Законодательной палатой 19 октября и одобрен Сенатом 21 октября.

Законом в период с 10 октября по 31 декабря 2021 года от налога на добавленную стоимость освобождаются оборот по реализации мяса (говядина, баранина, курятина), животных (скот и птица) в живом виде и продуктов их убоя, картофеля и замороженной рыбы, а также их ввоз на территорию Узбекистана.

Закон вступил в силу с 26 октября, но он распространяются также на отношения, возникающие с 10 октября.

В ходе обсуждения поправки на прошлой неделе в Сенате отмечалось, что принятая мера направлена на стабилизацию цен на основные виды продовольствия на внутреннем рынке (подробнее).

Согласно данным Госкомстата, в сентябре мясо птицы подорожало на 1,9−2,8%, говядина и баранина — на 1,8%, картофель — на 7,8%. С начала года цены на мясо и мясную продукцию выросли на 13,3%, в том числе на куриную голень и окорочка — 13%, говядину с костями — 10,3%, баранину — 8,2%.