Компания Ucell всегда работает над повышением качества связи и увеличением скорости интернета. В предновогодние дни Ucell отчитался о строительстве около 200 новых базовых станций и модернизации более 500 существующих базовых станций в Республике Каракалпакстан, 12 областях Узбекистана и Ташкенте. Особенно продуктивным для специалистов технического департамента Ucell стал IV квартал 2021 года.

Ucell удалось восстановить покрытие в Бухаре, Самарканде и Ташкенте, где в связи с проводимым активным массовым строительством были произведены демонтажи БС. В 2021 году в этих городах построено необходимое количество новых площадок на новых локациях. В Самарканде модернизировано 26% базовых станций, а в Андижанской области — 99,6%.





Стоимость стандартной базовой станции (2G, 3G и 4G) составляет в среднем 70−80 тысяч долларов. Средний ежемесячный счет абонента (ARPU) в Узбекистане составляет 24 тысячи сумов.

Исходя из этого можно легко представить, сколько нужно абонентов и времени для окупаемости базовой станции при том, что в озвученную выше среднюю цену не входят текущие расходы (аренда, электропитание, ремонт и зарплата специалистов).

Во все годы существования Ucell строит базовые станции, которые выполняют социальные функции. Они строятся для удобства людей.





В рамках программы «Обод кишлок — Благоустроенное село» в труднодоступных и малонаселенных районах Узбекистана Ucell построил и ввел в эксплуатацию 19 станций: в Республике Каракалпакстан, Джизакской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях.

Среди населенных пунктов, где были поставлены новые базовые станции:

сельский сход граждан (ССГ) Коныраткуль Тахтакупырского района Республики Каракалпакстан;

селение Бойкунгир, Бахмальский ССГ Бахмальского района Джизакской области;

селение Шурчи, местный сход граждан Лойкасой, Камашинский район Кашкадарьинской области;

селение Хурватан, махалля Шахриобод, Сариасийский район Сурхандарьинской области.

Таких труднодоступных и малонаселенных пунктов, обеспеченных сотовой связью и интернетом в 2021 году, было 19.





Труднее всего строить БС в крупных городах, где идет массовое строительство. Причина — сложности в определении существующих подземных коммуникаций, доступе специальной техники к объектам. Есть свои сложности при строительстве в сельской местности при прокладке линий электроснабжения.

Процесс создания нового объекта с момента принятия решения о строительстве до включения в сеть занимает от 130 до 310 дней. После получения необходимых разрешений (легализации) БС появляется в эфире, и люди могут пользоваться качественной связью от Ucell.

Важный момент — строительство базовых станций вблизи жилых домов, школ, детских садов и больниц безопасно. Государство строго следит за выполнением принятых в Узбекистане санитарных норм. На каждый объект разрабатывается санитарный паспорт, в котором отражаются зоны излучения с указанием соответствующей плотности.





Благодаря высокому профессионализму и целеустремленности сотрудников технического блока план технического развития 2021 года выполнен.

Ucell неуклонно работает над качеством связи. В этих целях в 2022 году будет построено несколько сотен новых площадок. Кроме того, по всему Узбекистану будет модернизировано более 800 базовых станций

В утвержденных планах на ближайшие четыре года предусмотрено кардинальное развитие транспортной инфраструктуры и, прежде всего, волоконно-оптических линий связи на всей территории Узбекистана.

Подробнее об итогах 2021 года можно прочитать на сайте Ucell.

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